پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه با تشکیل هشتهزار و ۹۴۵ پرونده تخلف اقتصادی و صنفی، در مجموع پنجهزار و ۵۳۶ میلیارد ریال جریمه برای اصناف متخلف صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه با تشکیل هشتهزار و ۹۴۵ پرونده تخلف اقتصادی و صنفی، در مجموع پنجهزار و ۵۳۶ میلیارد ریال جریمه برای اصناف متخلف صادر شدهاست.
رضا حدادپور با بیان اینکه میانگین درصد عملکرد شعب بدوی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان در این بازه زمانی را ۹۹ درصد بوده است گفت: در حوزه کالا و خدمات، ۶ هزار و ۱۳۴ پرونده در شعب بدوی مورد بررسی قرار گرفته که با صدور آرای قطعی، مجموع مبالغ ریالی محکومیتها به یکهزار و ۸۲۴ میلیارد و ۹۷ میلیون ریال رسیدهاست.
وی خاطرنشان کرد: میانگین مبلغ محکومیت در رای برای هر پرونده در این حوزه بیش از ۳۹ میلیون ریال برآورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: در بخش پروندههای قاچاق کالا و ارز نیز طی این مدت یکهزار و ۷۹۴ پرونده رسیدگی و مختومه شده که میزان محکومیت ریالی آنها سه هزار و ۶۲۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال بودهاست.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز یکهزار و ۱۷ پرونده در شعب بدوی تعزیرات قم رسیدگی و مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: میزان احکام صادره در این بخش برابر با ۹۱ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال با ۹۹.۹ درصد رسیدگی بودهاست.
حدادپور تصریح کرد: ادارهکل تعزیرات حکومتی قم با همکاری دستگاههای نظارتی و انتظامی، نظارت بر عرضه کالا، خدمات، دارو و فرآوردههای سلامتمحور را بهصورت مستمر در سطح استان دنبال میکند.