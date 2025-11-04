برخورد با بیش از ۲۶ هزار خودروی دارای چراغ نامتعارف
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر بیش از ۲۶ هزار خودرو که از زنون و چراغهای نامتعارف استفاده میکردند، اعمال قانون شدهاند.
،سرهنگ حمداله رحمتی پور گفت: برای پاسخگویی به مطالبات مردمی در حوزه برخورد با خودروهای متخلف که از چراغ و نورهای نامتعارف استفاده میکردند، پلیس راهور و راه استان البرز اجرای طرحهای مقابلهای با این گونه خودروها را در چند مرحله در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهر ۲۶ هزار و ۳۱۰ خودروی متخلف که از زنون و چراغهای نامتعارف استفاده کرده و موجب اختلال در رانندگی سایر رانندگان میشدند شناسایی و اعمال قانون شدند.
رئیس پلیس راهور استان البرز با بیان اینکه اجرای این طرحها در مابقی ایام سال نیز با قدرت ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: پلیس از عموم شهروندان درخواست دارد تا با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و عدم استفاده از تجهیزاتی که باعث اختلال در رانندگی سایرین میشود از وقوع حوادث تلخ و ناگوار پیشگیری کنند.