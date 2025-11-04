بیمارستان شهید مدرس به‌عنوان یکی از مراکز درمانی پیشرو در تفکیک پسماند از مبدأ با همکاری شهرداری منطقه ۲، طرح نوماند را اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی استرابی، شهردار ناحیه یک منطقه گفت: در تداوم اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی طرح نوماند برای افزایش مشارکت شهروندان و مدارس و مراکز اداری، اجرای این طرح در بیمارستان شهید مدرس کلید خورد.

وی افزود: اجرای طرح در بیمارستان، نیازمند تجهیز زیرساخت‌ها و همچنین آموزش دقیق کارکنان است که هر دو محور در این گام موردتوجه قرار گرفتند.

شهردار ناحیه یک گفت: در همین راستا ضمن توزیع مخازن مخصوص پسماند خشک، برای تضمین درک کامل کارکنان از ضرورت تفکیک پسماند، دوره آموزشی چهره‌به‌چهره برای کارکنان بیمارستان برگزار شد.