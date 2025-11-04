وزیر صنعت، معدن و تجارت از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بازدید که محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) حضور داشت و محمد اتابک از نزدیک در جریان دستاوردها و نوآوری های حوزه معدن و صنایع معدنی قرار گرفت.

در دوره جدید این نمایشگاه، دفاتر داخلی و نمایندگی‌های خارجی حضور پررنگی داشتند؛ ۱۸۵ شرکت داخلی و ۲۹ شرکت خارجی از کشورهایی مانند اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره جنوبی شرکت کرده‌اند.

همچنین نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۵ از روز شنبه ۱۱ آبان آغاز شده و تا ۱۴ آبان در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برقرار است؛ علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۶ از این دستاوردها بازدید کنند.