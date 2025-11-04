پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تعیین تکلیف ۲۱ هزار هکتار زمین در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی منجر به اصلاح کاربری و افزودن حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی به مستثنیات اشخاص حقیقی شده است.
وی افزود: تاکنون ۸۲۷ پلاک ثبتی از مجموع ۸۵۰ پلاک مشمول قانون بررسی و تعیین وضعیت نهایی شدهاند.
به گفته وی: بخشهایی از اراضی که پیشتر در شمار اراضی ملی ثبت شده بود، پس از تطبیق اسناد و نقشهها به صاحبان حقیقی بازگردانده شد.