به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی منجر به اصلاح کاربری و افزودن حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی به مستثنیات اشخاص حقیقی شده است.

وی افزود: تاکنون ۸۲۷ پلاک ثبتی از مجموع ۸۵۰ پلاک مشمول قانون بررسی و تعیین وضعیت نهایی شده‌اند.

به گفته وی: بخش‌هایی از اراضی که پیشتر در شمار اراضی ملی ثبت شده بود، پس از تطبیق اسناد و نقشه‌ها به صاحبان حقیقی بازگردانده شد.