شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از حضور انقلابی، پرشور و حماسی مردم بصیر قم بویژه دانش آموزان عزیز و فهیم قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در بیانیهای از حضور انقلابی، پرشور و حماسی مردم بصیر قم بویژه دانش آموزان عزیز و فهیم قدردانی کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور گسترده و خیره کننده دانشجویان و دانش آموزان و جوانان بسیجی در مراسم ۱۳ آبان امسال با شعار متحد و استوار مقابل استکبار و راهپیمایی پرشور آنان، نمایانگر درک و شناخت عمیق این نسل از شرایط جهان امروز، هشیاری و نقش آفرینی موثر در صحنههای حماسه و مقاومت و نشان دهنده اوج آمادگی برای حضور و مبارزه در صف اول جهاد در عرصههای مختلف است.