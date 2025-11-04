به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای نخستین بار در شهرستان بوکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان موفق به دریافت مجوز رسمی برگزاری دوره‌های آموزشی نظام مهندسی از سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، با اعلام این خبر گفت: کسب این مجوز نشان‌دهنده ظرفیت علمی، آموزشی و تجهیزاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان است. از این پس، مهندسان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی در شهرستان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به سایر شهرها، در همین واحد دانشگاهی دوره‌های تخصصی نظام مهندسی را طی کنند. این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه داوطلبان، باعث رونق علمی و مهارتی در منطقه خواهد شد.

دکترامیرعبدالهی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال‌های اخیر تلاش کرده است با بهره‌گیری از اعضای هیأت علمی متخصص و زیرساخت‌های آموزشی مناسب، به‌عنوان بازوی علمی شهرستان در خدمت توسعه بومی قرار گیرد. اخذ این مجوز نیز نتیجه همین رویکرد علمی، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و همراهی مسئولان شهرستان است.

وی در ادامه اظهار داشت: برگزاری دوره‌های نظام مهندسی، مقدمه‌ای برای گسترش آموزش‌های مهارتی و تخصصی در سایر حوزه‌ها نیز خواهد بود و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان آماده است در همکاری نزدیک با سازمان نظام مهندسی شهرستان و سایر نهاد‌های مرتبط، زمینه ارتقای توان تخصصی مهندسان جوان و فعالان این حوزه را فراهم سازد.