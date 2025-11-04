پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح اعلام نمود: هر گونه اظهار نظر در رابطه با همکاری های نظامی و دفاعی با سایر کشورها از جمله خرید یا فروش تجهیزات و تسلیحات، فاقد وجاهت و اعتبار بوده و از همه رسانه ها انتظار می رود، بدون هماهنگی با این مرکز از انعکاس و انتشار این گونه اخبار و اطلاعات خودداری نمایند.