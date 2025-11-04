به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت استاندار، اعتبارات مشاغل خانگی استان از ۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در سال گذشته به چهار هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.

وی با تاکید بر توزیع مناسب این اعتبارات افزود: میزان اعتبارات در اکثر شهرستان‌ها، حدود ۲ برابر افزایش یافته که در قالب کمیته‌های شهرستانی و با حضور فرماندار، نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، پرونده‌ها در حال بررسی و تکمیل هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص شرایط این تسهیلات بیان کرد: این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه با سود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله اعطا می‌شود که به زودی پرداخت آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به هدف نهایی این طرح گفت: تعهد اشتغالزایی استان برای امسال ۴۸ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی است که تسهیلات مشاغل خانگی نقش مهمی در محقق شدن این هدف خواهد داشت.

خوزستان سال گذشته بیش از ۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که بخشی از آنها مربوط به طرح‌های مشاغل خانگی بود.