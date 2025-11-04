امام جمعه گرمی مغان و نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با ۱۳ آبان گفت: مبارزه با استکبار جهانی مختص دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیست، بلکه همیشه بخشی از هویت دین مبین اسلام بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام یدالله صفری روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در اردبیل اظهار کرد: این مناسبت اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در گاه‌شمار رسمی کشور با عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده، اما در واقع بنیان‌گذار مبارزه و جهاد بی‌امان با استکبار جهانی شخص پیامبر مکرم اسلام (ص) بوده است.

وی استکبارستیزی را جزیی از هویت دین مبین اسلام دانست و اضافه کرد: مصداق عینی استکبار جهانی در دوران انقلاب اسلامی شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار، بوده است که این مبارزه در نهایت با پیروزی حق بر باطل خاتمه خواهد یافت.

امام جمعه گرمی مغان و نماینده استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بر همین اساس اسلامی که نسبت به عملکرد استکبار جهانی بی‌تفاوت باشد، اسلام آمریکایی است و مسلمانی که نسبت به استکبار جهانی بی‌تفاوت باشد، در ضدیت با دین است.

حجت‌الاسلام صفری با اشاره به جنایت‌های اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی با حمایت آمریکا در نوار غزه افزود: اگر شخصی مدعی امامی بودن، ولایی بودن و شیعه امیر المومنین (ع) بودن باشد، اما نسبت به استکبار جهانی بی‌تفاوت باشد، بی‌شک شیعه انگلیسی است.

وی مبارزه با استکبار جهانی را روح و حقیقت اسلام عنوان کرد و یادآور شد: هویت تمام انبیا و ادیان الهی از جمله حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) همین مبارزه با استکبار جهانی زمان خودشان (فرعونیان و نمرودیان) بوده است.

امام جمعه گرمی مغان و نماینده استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مبارزه با استکبار جهانی از زمان ولادت نخستین حجت الهی بر روی زمین آغاز شده و تا ظهور آخرین حجت الهی بر روی زمین ادامه خواهد داشت و شرکت‌کنندگان در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در واقع به امام راحل، مقام معظم رهبری، پیامبر مکرم اسلام (ص)، امیرالمومنین (ع)، همه انبیای الهی و تمام ادیان آسمانی لبیک گفتند.

حجت‌الاسلام صفری ادامه داد: یوم‌الله ۱۳ آبان در تاریخ ملت قهرمان ایران نماد شجاعت، عزت، مقاومت، از خود گذشتگی، آزادگی و بزرگ‌ترین روز است که چهره واقعی، هویت و حقیقت استکبار جهانی را به دنیا معرفی می‌کند.

وی افزود: یوم‌الله ۱۳ آبان همچنین هویت انقلاب اسلامی و ملت ایران را در مقاومت، ظلم‌ستیزی، استقلال‌طلبی و عدالت‌خواهی بی‌پروا به دنیا نشان داده است و حوادثی که امسال اتفاق افتاد نیز نماد همین تقابل انقلاب اسلامی با استکبار جهانی بود.

حجت‌الاسلام صفری عنوان کرد: پیروزی نظام اسلامی در برابر استکبار جهانی در عصر کنونی بی‌شک معجزه بزرگ الهی است و خدای عالم از دستان ملت ایران گرفت تا با شعار «نه شرقی، نه غربی» در مقابل قدرت‌های بزرگ برخیزند و پیروز شوند.

وی افزود: مستکبران جهانی برای مقابله با نظام اسلامی در این سال‌ها از زمین، هوا و دریا حمله، تهدید و تحریم کردند، اما این ملت با حمایت پروردگار عالم متجاوزان را تنبیه کرد و به دستاورد‌هایی رسید که هزار سال پیش از اسلام و یک هزار و ۴۰۰ سال پس از اسلام بی‌نظیر است.

امام‌جمعه گرمی و نماینده استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری، جمهوری اسلامی را یک معجزه دانست و اضافه کرد: پیروزی در مبارزه با استکبار جهانی برای ما معجزه‌ای دیگر بود که اگرچه دنیا در مقابل ما ایستاد تا ما نمانیم، اما مقاومت کردیم و دشمن را شکست دادیم.

وی گفت: اگر علمکرد ۵۰ ساله نظام جمهوری اسلامی را با عملکرد ۵۰ ساله نظام پهلوی مقایسه کنیم، می‌بینیم که با وجود موانع و توطئه دشمنان در مقابل پیشرفت اروپا قابل مقایسه نیست؛ اروپا سال‌ها در قرون وسطی بود، در حالی که دشمنی مانند اروپا و آمریکا نداشتند و از همین رو مقایسه عملکرد ۵۰ ساله نظام در برابر عملکرد ۵۰۰ ساله اروپا نوعی معجزه است که مردم ایران آن را درک کردند.

حجت‌الاسلام صفری تصریح کرد: مردم همه دشمنی و توطئه‌ها را در این سال‌ها به خاطر نظام اسلامی تحمل کردند، با تمام وجود پای کار ایستادند و با گوش فرا دادن به ندای امام آزادگان (ع)، پرچم استقلال و عزت را به اهتزاز درآوردند؛ نوجوانان و جوانان به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان با شهامت میدان رزم را ترجیح دادند و برای عالم اسلام افتخار آفریدند؛ سربازان و رزمندگان نیز با اقتدا به حضرت امام حسین (ع) و علمدار کربلا دست و چشم از دست دادند، اما از انقلاب دست نکشیدند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد با همت همین جوانان پرچم فتح به دست مقام معظم رهبری به حضرت ولی‌عصر (ع) تقدیم شود تا پرچم عدالت در سراسر عالم به اهتزاز درآید.

نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا (س) با حضور جمعی از مسئولان، مداحی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) و قرائت بیانیه سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان از دیگر بخش‌های مراسم امروز بود که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم به ویژه دانش‌آموزان برگزار شد.