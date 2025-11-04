به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات آب‌های آرام قهرمانی کشور در بخش آقایان در دریاچه آزادی تهران با حضور ورزشکارانی از ۱۸ استان برگزار شد که مازندران توانست بر سکوی سوم قرار بگیرد.

🔸در فینال کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر امیررضا اولادیان به مقام دوم رسید.

🔸در فینال کانوی یک‌نفره ۵۰۰ متر، کمیل خزائی سوم شد.

🔸 در فینال کایاک دونفره ۵۰۰ متر، امیررضا اولادیان و امیررضا خانی سوم شدند.

در پایان این رقابت‌ها گیلان با ۱۰۹ امتیاز، تهران الف با ۱۰۴ امتیاز و مازندران با ۹۳ امتیاز در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.