پخش زنده
امروز: -
تیم مازندران بر سکوی سوم رقابتهای آبهای آرام قهرمانی کشور ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات آبهای آرام قهرمانی کشور در بخش آقایان در دریاچه آزادی تهران با حضور ورزشکارانی از ۱۸ استان برگزار شد که مازندران توانست بر سکوی سوم قرار بگیرد.
🔸در فینال کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر امیررضا اولادیان به مقام دوم رسید.
🔸در فینال کانوی یکنفره ۵۰۰ متر، کمیل خزائی سوم شد.
🔸 در فینال کایاک دونفره ۵۰۰ متر، امیررضا اولادیان و امیررضا خانی سوم شدند.
در پایان این رقابتها گیلان با ۱۰۹ امتیاز، تهران الف با ۱۰۴ امتیاز و مازندران با ۹۳ امتیاز در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.