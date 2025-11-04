به‌مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان روز دانش آموز، در مراسمی مدرک تحصیلی دیپلم رشته ریاضی فیزیک به مددجوی کانون اصلاح و تربیت اعطا شد.

اعطای مدرک تحصیلی به مددجوی کانون اصلاح و تربیت

اعطای مدرک تحصیلی به مددجوی کانون اصلاح و تربیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس ندامتگاه فردیس گفت: با توجه به اهمیت تعلیم مددجویان کانون اصلاح و تربیت شرایط ادامه تحصیل برای آنان فراهم شد و در ۴ سال تحصیل زیر نظر معلمان باتجربه، در مدرسه آموزش از راه دور موفق به کسب مدرک تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک شد.

کشاورزیان گفت: به منظور برگزاری برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، شرایط و بستر‌های لازم برای تحصیل تمام زندانیان در زندان فراهم شده و در این مسیر با کمک آموزش و پرورش استان نتایج خوبی حاصل شده است.