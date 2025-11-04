پخش زنده
مدیر صنایع غذایی و تبدیلی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید سالانه حدود ۳ هزار تن گیاه دارویی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: سطح زیرکشت گیاهان دارویی در استان ۱۸۰۰ هکتار است.
وی با اشاره به فعالیت چهار واحد تولیدی فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی افزود: سالانه بیش از ۲ هزار تن انواع گیاهان دارویی در این واحدها فرآوری و بستهبندی میشود.
مدیر صنایع غذایی و تبدیلی جهاد کشاورزی استان افزود: ۶۳ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.