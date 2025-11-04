به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از طرح‌های توسعه دو واحدی که در زمینه تولید صنایع غذایی و تولید۸۴ محصول شوینده با صادرات به کشور‌های آذربایجان، عراق، امارات و دو کشور آفریقایی ، فعالیت دارند بازدید کرد.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید‌ها که با درخواست مدیران عامل آنها صورت گرفت با توضیحات آنها در جریان کم و کیف فعالیت و مشکلات پیش روی طرح‌های توسعه آنها قرار گرفت و دستور طرح موضوعات را در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان صادرکرد.

رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان همچنین با درخواست مدیر کارخانه صنایع غذایی بر آمادگی بکارگیری ۲۵ نفر از مددجویان واجد شرایط خانم و ۱۰ نفر آقا برابر قانون کار، طی تماس تلفنی با مجموعه زندان ارومیه دستور معرفی مددجویان واجد شرایط قانونی را صادرکرد و مقرر شد این افراد در محل کارخانه حاضر و با طی مراحل اداری شروع به کار نمایند.