مدیر پشتیبانی امور دام استان خوزستان از حمل بیش از یک میلیون و ۸۲ هزار و ۵۶۴ تن نهاده دامی به سایر استان‌های کشور برای تکمیل ذخایر راهبردی خبر داد.

حمل بیش از یک میلیون و ۸۲ هزار تن نهاده دامی وارداتی به سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر پشتیبانی امور دام استان خوزستان اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۹ کشتی حامل یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۱۵۰ تن نهاده دامی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام وارد بندر امام خمینی (ره) شده‌اند که از این میزان، بیش از یک میلیون و ۸۲ هزار تن آن به سمت استان‌های مختلف کشور حمل شده است.

وی افزود: دو کشتی حامل ۱۳۷ هزار تن نهاده دامی نیز در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) در نوبت پهلوگیری قرار دارند تا محموله خود را تخلیه کنند. این دو کشتی شامل ۶۶ هزار تن جو و ۷۱ هزار تن کنجاله سویا هستند.

بدوی ادامه داد: همچنین ۷ کشتی دیگر با مجموع ۴۰۰ هزار تن محموله نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو در مسیر ایران قرار دارند که پس از ورود، در راستای تأمین ذخایر راهبردی تخلیه خواهند شد.

مدیر پشتیبانی امور دام خوزستان با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های راهبردی، گفت: بخش تأمین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی برعهده شرکت پشتیبانی امور دام است و نهاده‌های غیرراهبردی توسط بخش خصوصی وارد کشور می‌شود.

وی در پایان افزود: حدود ۴۰۰ هزار تن نهاده دامی در انبارهای بندر امام خمینی (ره) ذخیره شده است که به‌صورت مستمر در حال حمل به سایر استان‌هاست.