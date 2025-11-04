پخش زنده
رئیس فدراسیون ورزش کارگری با تقدیر از عملکرد هیات خوزستان، مطالبهگری هوشمند را کلید اصلی جذب حمایت واحدهای صنعتی دانست و از هیاتهای استانی خواست با ثبتنام در سامانه ورزش کارگری و برگزاری مسابقات از این طریق، آمار و جایگاه خود را در نظام ورزشی کشور ارتقا دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد رمضی در مجمع عمومی سالیانه هیات ورزش کارگری خوزستان با تبریک کسب رتبه برتر به هیات استان، این موفقیت را حاصل سختگیرانهترین نظام ارزیابی فدراسیون عنوان کرد.
وی با مرور تاریخچه ۱۳ ساله فدراسیون، به پیشرفتهای چشمگیر آن اشاره کرد و افزود: در ابتدای کار در مجامع بینالمللی حائز جایگاه نبودیم، اما اکنون به عنوان رییس توسعه ورزش کارگری در غرب آسیا انتخاب شدهام که این موضوع نشان دهنده موفقیت ایران در عرصه بین المللی است.
رمضی کسب ۸۸ مدال در رقابتهای جهانی یونان را یک دستاورد بینظیر دانست و تصریح کرد: این موفقیت با وجود مشکلات جدی در صدور روادید و با تاکید بر اعزام ورزشکاران کاملا کارگری محقق شد، همچنین با سختگیریهای زیاد در این رویداد، حق واقعی کارگران حفظ شد.
رئیس فدراسیون ورزش کارگری گفت: بسیاری از ورزشکاران کارگر هنگام ثبتنام بیمه به اشتباه در رشتههای غیرکارگری ثبتنام میکنند که در نتیجه آمار ورزشکاران سازمانیافته که مبنای تخصیص اعتبارات و امکانات ملی هستند به شدت کاهش یابد و حق ما ضایع شود.
وی در ادامه راهحل این مشکل و همچنین رسمیت بخشیدن به فعالیتها را استفاده از سامانه ورزش کارگری معرفی کرد و از هیاتها خواست تمام مسابقات خود را از طریق این سامانه برگزار کنند تا نظم و انضباط مورد توجه مدیران صنعتی قرار گیرد.
گسترش دامنه مخاطبان با طرح لبخند کارگر
رمضی از تغییر سیاست جدید فدراسیون و تغییر جهت ورزش از حالت صرفا قهرمانی بیان کرد: طرح ملی لبخند کارگر به این منظور طراحی شده تا تمام کارگران حتی در کارگاههای کوچک، بتوانند با شرکت در فعالیتهای ورزشی ساده، مورد تقدیر قرار گیرند.
وی با اشاره به مسیر سخت و پیچیده این فدراسیون اظهار کرد: باید ضمن معرفی خود، ساختار سازی و حل مشکلات را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس فدراسیون ورزش کارگری ادامه داد: حجم کار فدراسیون با داشتن ۳۰ انجمن ورزشی بسیار سنگین است که زحمات تمام همکاران در استانها بهویژه در خوزستان باید مورد تقدیر قرار گیرد.