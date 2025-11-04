به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و خیریه استان البرز گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما در این مرحله ۸۰۰ بسته لوازم گرمایشی همچون بخاری، پتو، لباس گرم و همچنین بسته‌های معیشتی به خانواده‌های عزتمند هدیه شد.

حجت الاسلام عزیزی گفت: قرار دوازدهم به نیت حضرت مهدی (عج) در روز دوازدهم هر ماه شمسی با کمک مهدی یاران استان البرز در یکی از بقعه‌های متبرک و امامزادگان واجب التعظیم انجام می‌شود و در هر ماه یک نوع خدمت به خانواده‌های عزتمند ارائه می‌ شود.