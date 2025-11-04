برگزاری رزمایش قرار دوازدهم در استان البرز
هشتمین رزمایش سراسری قرار دوازدهم در استان البرز در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) در علی آباد گونه محمدشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و خیریه استان البرز گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما در این مرحله ۸۰۰ بسته لوازم گرمایشی همچون بخاری، پتو، لباس گرم و همچنین بستههای معیشتی به خانوادههای عزتمند هدیه شد.
حجت الاسلام عزیزی گفت: قرار دوازدهم به نیت حضرت مهدی (عج) در روز دوازدهم هر ماه شمسی با کمک مهدی یاران استان البرز در یکی از بقعههای متبرک و امامزادگان واجب التعظیم انجام میشود و در هر ماه یک نوع خدمت به خانوادههای عزتمند ارائه می شود.