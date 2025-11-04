به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این نشست گفت: مصوبه جلسه امروز به اجرای مصوبات قبلی شورا برمی گردد و براساس رصدی که توسط دبیرخانه شورای ترافیک استان انجام شده هنوز بخشی از مصوبات شورا اجرایی نشده است.

قدرت‌اله ابک افزود: در این جلسه مقرر شد فرماندار اراک در خصوص تمامی مصوباتی که در سه سال گذشته تصویب، اما اجرایی نشده را در جلسه‌ای بررسی و اگر نیاز به اعتبار، تغییر و یا اصلاح دارد در جلسه بعدی شورا تمام این موارد مطرح شود.

او هدف از برگزاری این جلسات را اجرایی شدن مصوبات دانست چرا که با جان مردم در اتباط است و بایستی اثرات آن را در شهر ببینیم، همانطور که در شهر ساوه با اقداماتی که توسط شهرداری محترم انجام شد، شاهد کاهش تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی هستیم، انتظار می‌رود شهرداری‌های دیگر شهر‌ها هم نسبت به اجرایی شدن مصوبات اهتمام داشته باشند تا تعهدی که نسبت به مردم در خصوص ایمنی شهر داریم، انجام دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری افزود: با توجه به شیوه و مراحلی که باید یک مصوبه و یا یک طرح ترافیکی طی کند تا اجرایی شود، از همه افرادی که به نحوی درگیر شورای ترافیک هستند خواست تا زمانی که طرح کارشناسی نشده و قابلیت اجرا پیدا نکرده، ارائه آن صحیح نمی‌باشد و نباید در خصوص موضوع مصاحبه شود چرا که یکسری توقعات و کنش‌هایی ایجاد خواهد شد که این صحیح نمی‌باشد.