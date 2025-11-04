پخش زنده
در حالی که کمتر از یک هفته از دربی قبلی خوزستان در لیگ برتر میگذرد، قرعهکشی جام حذفی یک نبرد تازه میان فولاد و استقلال خوزستان رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس نتایج قرعه کشی مرحله یکشانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور ، تیمهای فولاد خوزستان و استقلال خوزستان در چارچوب این مرحله به مصاف هم خواهند رفت تا دربی خوزستانی بار دیگر تکرار شود؛ دیداری که کمتر از یک هفته پیش نیز در چارچوب هفته نهم لیگ برتر در شهر آبادان برگزار شد و با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.
طبق اعلام سازمان لیگ، مسابقات این مرحله از روز ۲۸ آبان تا اول آذرماه برگزار خواهد شد و قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی نیز بلافاصله پس از پایان دیدارها انجام میشود.
با توجه به سابقه حساسیت و هیجان دربیهای خوزستان، انتظار میرود این دیدار یکی از پرتماشاگرترین و جنجالیترین بازیهای جام حذفی امسال باشد.