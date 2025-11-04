مردم مؤمن و انقلابی خوی همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضوری پرشور با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ راهپیمایی امروز با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان، دانشگاهیان، مسئولان، نیرو‌های نظامی و انتظامی و خانواده‌های شهدا از میدان شیخ نوایی به سمت میدان امام خمینی (ره) هسته مرکزی شهر برگزار شد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه نظام استکباری اعلام کردند.

در مسیر راهپیمایی، شرکت‌کنندگان همزمان با ایام فاطمیه و در سوگ شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند و حال و هوایی معنوی به این حرکت انقلابی بخشیدند.

در پایان مراسم، یکی از اساتید دانشگاه و از مبارزان دوران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهیدان مبارزه با استکبار، درباره فلسفه روز ۱۳ آبان و نقش جوانان در تداوم مسیر انقلاب سخنرانی کرد.

راهپیمایی روز ۱۳ آبان در خوی با قرائت بیانیه‌ای از سوی شرکت‌کنندگان به پایان رسید. در این بیانیه، مردم خوی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های خصمانه آمریکا، بر تداوم مقاومت ملت ایران و پیروی از ولایت‌فقیه تأکید کردند.