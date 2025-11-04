بر اثر انفجار در منطقه «جرف النداف» در جنوب بغداد، یکی از مسئولان اداره مبارزه با مواد منفجره وابسته به سازمان حشدالشعبی به شهادت رسید و دو تن دیگر از نیرو‌های این سازمان نیز زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ به گفته منابع حشدالشعبی، این انفجار در خلال مأموریتی فنی رخ داد و ناشی از انفجار مواد باقی‌مانده از گروه تروریستی داعش بوده است. نیرو‌های امدادی و امنیتی بلافاصله در محل حاضر شدند و ضمن کنترل اوضاع، اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

سازمان حشدالشعبی تأکید کرده است عملیات پاکسازی مناطق از بقایای مواد منفجره و تهدید‌های تروریستی همچنان ادامه دارد.