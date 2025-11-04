پخش زنده
امروز: -
مانور آتش نشانی، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در انبار نفت همدان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهزاد نصیری مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه همدان، با اشاره به اینکه در پدافند غیرعامل تاکید بر دفاع بدون سلاح است، گفت: با توجه به جنگ سایبری و نرم افزاری دشمن، این مانور با هدف آمادگی نیروهای آتش نشان برای پیشگیری از غافلگیری در حوادث احتمالی اجرا شد.
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) شرکت نفت منطقه همدان هم گفت: این مانور، پس از محاسبه میزان آب موردنیاز برای آتش نشانی در بدترین حالت، با حضور ۱۵ نیرو و ۲ خودرو آتش نشان برگزار شد.
حمیدرضا کریمی افزود: همچنین گروههای کمکی و ناظر، از استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین و زنجان، برای نظارت بر نحوه اجرای مانور و شناسایی نقاط قوت و ضعف حضور داشتند.