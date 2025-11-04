رئیس مرکز بهداشت آبادان از کشف، توقیف و معدوم‌سازی بیش از ۴۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

کشف و معدوم‌سازی بیش از ۴۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در آبادان

کشف و معدوم‌سازی بیش از ۴۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان آبادان گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی فاسد، تیم‌های کارشناسی این مرکز پس از رصد میدانی و بررسی انبار‌های نگهداری مواد مصرفی، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی ماده غذایی تاریخ‌گذشته شدند.

روح‌الله شکری افزود: در این عملیات بیش از ۴۶ تن انواع نوشیدنی، شامل نوشابه و آبمیوه در بسته‌بندی‌های قوطی و پاکتی با همکاری پلیس اطلاعات انتظامی خوزستان، پلیس اماکن آبادان و کارشناسان بهداشت محیط، شناسایی و از چرخه مصرف خارج شدند.

او ادامه داد: پرونده متخلف بهداشتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است و برخورد با چنین مواردی بدون هیچ‌گونه اغماض ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز بهداشت آبادان با تأکید بر نقش نظارت مردمی در ارتقای سلامت عمومی، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی می‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند یا شخصاً به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه کنند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.