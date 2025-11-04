به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت:به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقات ۲۰۰۰ امتیازی تنیس خاکی در شهرستان بوکان برگزارشد.

دکتر احمد نصرالهی افزود:این رقابت‌ها با حضور ۳۴ شرکت‌کننده از میان ورزشکاران تنیسور بوکانی در زمین تنیس مجموعه ورزشی وحدت شهرستان بوکان انجام شد و پس از برگزاری دیدار‌های نفس‌گیر،

ماردین سلطانیان قهرمان و هژیر قهرمانی نایب قهرمان شد و کومار حاجی‌نژاد و فخرالدین نادری ، مقامهای سوم و چهارم را به دست آوردند.

در مراسم پایانی، از نفرات برتر با اهدا لوح تقدیر و جوایز تجلیل به عمل آمد.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ ورزش، ایجاد نشاط اجتماعی و گرامیداشت هفته تربیت بدنی برگزار گردید.