به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، نزدیک به سه‌هزار نفر از دانشگاهیان اعم از دانشجویان، استادان، کارکنان و خانواده ایشان در طرح ملی حفظ قرآن کریم، شرکت فعال داشتند.

براساس این گزارش، با توجه به استقبال و مشارکت دانشگاهیان در این طرح، چهارمین مرحله آزمون سراسری حفظ قرآن کریم دانشگاهیان، ۱۵ و ۱۶ آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد، بنابراین متقاضیان شرکت در این طرح به شرط اینکه حداقل بیش از نیم‌جزء قرآن کریم (۱۰ صفحه) را از حفظ کرده باشند، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

به شرکت‌کنندگان در این آزمون که به شکل غیر حضوری و در قالب وبینار تصویری برگزار می‌شود، علاوه به اعطای گواهینامه، جوایزی نیز به قید قرعه اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این آزمون می‌توانند به نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/gP۰eMqu مراجعه و ثبت‌نام کنند.

همچنین نهاد‌های امور قرآنی دانشگاه‌ها برای دریافت پوستر‌های این آزمون و تبلیغات محیطی آن می‌توانند به نشانی nahad.ir/ZvMwq مراجعه کنند.