سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز از اجرای طرحهای نورپردازی با هدف ارتقای جلوههای بصری، ارتقای امنیت شبانه و تقویت هویت شهر خبر داد و گفت: نورپردازی تپههای مشرف به پل ولایت و تقاطع غیرهمسطح شهدای غزه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر آهنجان اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفیت بصری شهر، افزایش امنیت محیطی در شب و ایجاد جلوههای زیبا و ماندگار در محورهای شاخص اهواز، سازمان زیباسازی دو پروژه جدید نورپردازی اجرا میکند.
وی افزود: پروژه اول نورپردازی تپههای مشرف به پل ولایت و پروژه دوم اجرای نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهدای غزه است این پروژهها بر روی سامانه ستاد قرار گرفتهاند.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز ادامه داد: سازمان زیباسازی در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با استفاده از فناوریهای نوین نورپردازی و انتخاب نقاط کلیدی، چهره شبانه اهواز را بهبود ببخشد و هویت بصری شهر را تقویت کند و اجرای این طرحها نیز در همین راستا و با هدف ایجاد چشماندازی زیبا و درخور نام اهواز صورت میگیرد.
آهنجان تصریح کرد: اجرای این پروژهها گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف زیباسازی شهری، تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی خواهد بود.