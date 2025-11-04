پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان با اشاره به اینکه آتشسوزی در بخش عراقی هورالعظیم صورت گرفته است، گفت: طرف عراقی با توجه به کمآبی همکاری لازم را برای تامین حقابه تالاب نمیکند و تنها امید ما برای کنترل آتشسوزی، بارندگیهای فصلی در اوایل آذر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی درباره روند تصمیمگیری برای تعطیلی مدارس و ادارات در شرایط آلودگی اظهار کرد: تشکیل جلسات کارگروه با حضور نمایندگان سازمان هواشناسی، آموزش و پرورش، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و معاون عمرانی استانداری انجام و تصمیم نهایی پس از بررسی دادههای هواشناسی و سنجش آلودگی در نظر گرفته و به استاندار برای ابلاغ اعلام میشود.
وی با اشاره به اینکه آلودگی هوای صبحگاهی نقش مهمی در تصمیمگیریها دارد، افزود: در ساعات اولیه صبح، میزان آلایندهها به طور معمول بیشتر است و با تابش آفتاب و کاهش وارونگی دما، وضعیت کیفی هوا بهبود پیدا میکند، از اینرو تعطیلیها بیشتر برای کاهش ترددهای شهری در این ساعات اعمال میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خوزستان یکی از اصلیترین منابع آلودگی هوای خوزستان را دود برخاسته از تالاب هورالعظیم عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر، بخش عراقی تالاب به دلیل خشکی و نبود آب کافی، منبع اصلی انتشار دود است؛ پیشبینی ما این بود که با خنک شدن هوا و آغاز بارشها در مهر این پدیده کاهش پیدا کند، اما بهدلیل تداوم خشکسالی و رهاسازی نشدن آب از سوی عراق، وضعیت همچنان ادامه دارد.
اشرفی تصریح کرد: تنها راه مؤثر برای مهار دود تالاب، آبدار شدن مناطق خشکشده است، اما از آنجا که در کشور عراق هم کمبود آب وجود دارد و در بعضی موارد ممانعتهایی برای رهاسازی آب از رودخانه دجله انجام میشود، تنها امید ما بارشهای فصلی است.
وی با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی گفت: بر اساس پیشبینیها در دهه نخست آذر بارندگیهایی در منطقه خواهیم داشت که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند با این حال برای جلوگیری از تکرار این شرایط در سال آینده باید از مسیر دیپلماسی محیطزیستی و بر اساس کنوانسیون رامسر، کشور عراق را به همکاری برای احیای بخش عراقی تالاب متقاعد کنیم.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان تأکید کرد: پیگیریهای خوبی از سوی استاندار خوزستان و وزارت امور خارجه در این زمینه آغاز شده است، اما این روند باید با جدیت و استمرار بیشتری ادامه پیدا کند تا شاهد کاهش آلودگی و رنج مردم استان در فصول آینده باشیم.