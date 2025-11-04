مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز با اشاره به ارائه طرح استفاده از تاکسی‌برقی در اهواز به شورای اسلامی شهر گفت: در صورت تصویب و انعقاد قرارداد در فاز نخست، ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی با همکاری بخش خصوصی وارد ناوگان حمل‌ونقل شهری اهواز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر صفی‌خانی اظهار کرد: ناوگان تاکسیرانی اهواز سال‌هاست با مشکل فرسودگی روبه‌رو است و با وجود اقدامات انجام‌شده، میزان فرسودگی از ۸۸ درصد به حدود ۷۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، اهواز به حداقل ۶۰۰۰ دستگاه تاکسی فعال نیاز دارد در حالی که هم‌اکنون حدود ۴۰۰۰ تاکسی در سطح شهر فعالیت می‌کند و به همین منظور طرح نوسازی ناوگان با استفاده از خودرو‌های تمام‌برقی با حضور سرمایه‌گذار به کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر اهواز ارسال شد.

رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز ادامه داد: در صورت تأیید و انعقاد قرارداد در فاز نخست، سه ایستگاه شارژ در نقاط فرودگاه، راه‌آهن و محدوده سد شهر احداث خواهد شد و براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هم‌زمان با ورود تاکسی‌های برقی به ناوگان، این مراکز نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

صفی‌خانی گفت: استفاده از خودرو‌های برقی علاوه بر کاهش هزینه‌های سوخت و تعمیرات، موجب صرفه‌جویی انرژی، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت خدمات تاکسیرانی در کلان‌شهر اهواز خواهد شد.