برخورد یک دستگاه جرثقیل با سه خودرو سواری در یکی از خیابان های مشهد، خسارت سنگینی به بار آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: صبح امروز، سه شنبه یک دستگاه جرثقیل پس از انحراف به چپ در خیابان فرعی گوهرشاد (محدوده بلوار خیام) با یک خودرو سواری برخورد کرد و پس از انحراف به راست و برخورد با دو خودرو سواری پارک شده در خیابان، خسارت های زیادی به بار آورد.

سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: این جرثقیل همچنین با یک درخت برخورد کرد و روی دیوار یک منزل مسکونی سقوط کرد که این حادثه مصدوم نداشت.

وی ادامه داد: مقصر این حادثه راننده جرثقیل است، اما برای بررسی علت تصادف، نیاز است معاینه فنی این خودرو از نظر کارکرد سیستم ترمز و دیگر موارد دقیق‌تر بررسی شود تا حقوق طرفین و همچنین شرکت‌های بیمه تضییع نشود.

سرهنگ موسی آبادی گفت: تردد وسایل نقلیه با وزن بیش از شش تن در معابر شهری ممنوع است، مگر با مجوز پلیس و مطابق بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده، جرثقیل مجوزی برای تردد از پلیس دریافت نکرده است.