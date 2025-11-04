به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام احدآزادی خواه و سخنران ویژه مراسم راهپیمایی در شهرکرد ۱۳ آبان امروز در شهرکرد ریشه استکبار ستیزی را در مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای ملت ایران عنوان کرد.

وی افزود: این ملت با تاسی از سرور و سالار شهیدان هرگز زیر بار ظلم پیام نخواهد رفت همانطور که در ۱۳ آبان ۵۸ با تسخیر لانه فساد ردپای استکبار را آن روز از کشور پاک کردند وتا استکبار ستیزی را برای همیشه در کشور نهادینه کردند.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور روحانیت گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اوج استکبار ستیزی ملت ایران با آمریکا بود که به خیال خود و اسرائیل فکر می‌کردند ظرف یک هفته می‌توانند با تمام قوای نظامی کار جمهوری اسلامی را یکسره کنند، اما ملت ایران با حمایت از نظام جمهوری اسلامی و ولایت برای آخرین بار آنان را ناامید کردند.