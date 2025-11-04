به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه رامسر امروز در جمع راهپیمایان۱۳ آبان شهرستان رامسر با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: تسخیر لانه جاسوسی از محکمات انقلاب است.

حجت الاسلام محمود علیخانی افزود: تا زمانی که تهدیدات آمریکا ادامه داشته باشد و با گزینه نظامی ما را تهدید به مرگ کند شعار مرگ بر آمریکا هم با قدرت و قوت ادامه دارد.

وی تصریح کرد: شما دانش آموزان تمام موانع را پشت سر می‌گذارید و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بالای گنبد مسجدالاقصی و کاخ سفید به اهتزاز در می‌آورید!

امام جمعه رامسر گفت: دانش آموزان عزیز رسانه‌های معاند و وابسته به جبهه استکبار و صهیونیسم اینچنین به شما القا می‌کنند که دشمنی ایران و آمریکا از زمان تسخیر سفارت آمریکا آغاز شده است! در حالی که این یک دروغ تاریخی است و دشمنی ملت بزرگ ایران با رژیم مستکبر آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت قانونی مصدق بوده است که آمریکا مسبب آن بوده و شاه را که از کشور فرار کرده بود به قدرت بازگردانده است؛ و در ۱۶ آذر همان سال ۱۳۳۲ دانشجویان به دلیل اعتراض به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران به رگبار بسته شدند و سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند!

حجت الاسلام علیخانی افزود: بنابراین آغاز دشمنی ملت ایران با دولت مستکبر آمریکا ۲۵ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و آن هم به دلیل دخالت و کودتای آمریکا بوده است و دانشجویان پیرو خط امام با تشخیص درست به سفارتخانه آمریکا که در حقیقت لانه جاسوسی بوده است و نه سفارتخانه! و افراد داخل آن جاسوس بودند و نه دیپلمات! یورش بردند و آنجا را تسخیر و تصرف کردند.

امام جمعه رامسر خاطر نشان کرد: تسخیر لانه جاسوسی از محکمات انقلاب است و عده‌ای که امروز آن را زیر سوال می‌برند، زمانی که خود قانونگذار بودند آن را در تقویم ملی کشور ثبت کردند ولی امروز بعد از بازنشستگی حرف دیگر می‌زنند.

علیخانی در مورد شعار مرگ بر آمریکا بیان کرد: شعار مرگ بر آمریکا از عمق وجود ملت ایران بر می‌آید، زیرا آمریکا علاوه بر اینکه در کنار صهیونیست‌ها باعث مرگ میلیون‌ها انسان بی گناه در کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی مانند فلسطین، غزه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان، سوریه، ویتنام، سودان، هیروشیما، ناکازاکی و... شده است، در کشور ما نیز ملت بزرگ ایران را تهدید می‌کند که بیایید مذاکره کنید و آنچه من می‌گویم بپذیرید و در مذاکره هم گزینه نظامی روی میز است! و در زمان مذاکره به کشور حمله می‌کند و صد‌ها تن از دانشمندان، سرداران، سربازان، مردان، زنان و کودکان هم‌وطن ما را به کام مرگ می‌برد و شهید می‌کند بنابراین تا زمانی که او مرگ ما را می‌خواهد شعار مرگ بر آمریکا نیز ادامه دارد تا زمانیکه دست از تهدید بردارد!

وی به دانش آموزان نوید داد که ملت ایران با مدد الهی و مقاومت، غیر ممکن‌ها را به ممکن تبدیل می‌کند همان‌گونه که از اروندرود گذشتیم که کار غیر ممکن بود و سردار مرتضی قربانی فرمانده شجاع لشکر ۲۵ کربلا، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در آن سوی اروند بالای گنبد مسجد فاو به اهتزاز درآورد! به فضل الهی شما دانش آموزان تمام موانع را پشت سر می‌گذارید و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بالای گنبد مسجدالاقصی و کاخ سفید به اهتزاز در می‌آورید.