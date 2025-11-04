به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید خدادوست موسوی افزود: این طرح به منظور انسجام‌ بخشی اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در تمامی شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد به استناد ابلاغیه وزیر کشور در ابتدای مهرماه سال جاری و در راستای تحقق دو سیاست کلان تمرکززدایی و مردم‌سازی فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی، این طرح با محوریت مساجد محلات و با تشکیل شورای پیشرفت محله متشکل از افراد معتمد و نخبه در همه محلات استان، عملیاتی شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری از تشکیل جلسه شورای اجتماعی استان با حضور دستگاه‌های ذیربط و فرمانداران اشاره کرد و افزود: در این جلسه، شرح وظایف دستگاه‌ها جهت اجرای دقیق طرح مدیریت محله‌محور مشخص و به مدیران عضو این شبکه ابلاغ شد.

به گفته وی، بر این اساس، استاندار به عنوان رئیس شورای راهبری استان و فرمانداران به عنوان رؤسای شورای راهبری شهرستان‌ها تعیین شدند.

موسوی تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، بهره‌گیری مناسب و حداکثری از ظرفیت‌های گسترده نهادهای خدمات‌رسان، سازمان‌های مردم نهاد، بنیادهای خیریه، دستگاه‌های نظامی و انتظامی و گروه‌های جهادی است که در نهایت به تحقق حقوق شهروندی و ارتقای رضایت‌مندی اجتماعی منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای بند «ش» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه صورت می‌پذیرد.

موسوی یادآور شد: جهت تضمین اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در سراسر استان، پیگیری‌های مستمر به صورت روزانه و هفتگی از روند پیشرفت کار انجام خواهد گرفت.