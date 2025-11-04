



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت : ۱۰۰ متخصص از وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی شده‌اند که برای گذراندن دوره طرح به شهر‌های استان اعزام می‌شوند و دوره‌های خود را از شنبه آغاز می‌کنند

دکتر نیاکان گفت : در حال حاضر تنها در مراکز دولتی استان بیش از ۸۰۰ متخصص فعالیت دارند که با ورود این یکصد نفر از متخصصان جدید بالغ بر ۹۰۰ متخصص، خدمات درمانی را به بیماران ارائه می‌دهند .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: متخصصان اعزامی به شهرستان‌های استان فارس در تمامی رشته‌های پزشکی از جمله متخصص جراح، اعصاب، عمومی، ارتوپد، داخلی، اطفال، زنان، روانپزشکی، داخلی مغز و اعصاب مشغول به فعالیت هستند