به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داورزن با بیان اینکه کشاورزان نگران کاهش سهمیه سوخت و یا قطع آن نباشند، افزود: این اقدام براساس مصوبه ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و تفاهم‌نامه بین استانداری، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اجرا شد.

سعید خسروجردی گفت: ما مکلف به اجرای این مصوبه هستیم و بر اساس برآورد‌ها نصب چی پی اس به نفع کشاورزان است و در این طرح براساس عملکرد و پیمایش تراکتور، سوخت موردنیاز تخصیص داده می‌شود.

وی تأکید کرد: سوخت اعلامی مختص بخش کشاورزی است تا با توزیع عادلانه آن تراکتورداران بتوانند سهمیه را فقط در بخش کشاورزی مصرف کنند.

این مسئول افزود: مبنا در تخصیص سوخت، میزان کارکرد واقعی و پیمایش تراکتور است و به هر میزانی که سوخت مصرف شود، به کشاورز تخصیص داده می‌شود.

خسروجردی با اشاره به وجود ۴۰۵ دستگاه تراکتور کشاورزی در شهرستان داورزن، یادآور شد: هزینه نصب جی پی اس بر روی هر تراکتور هفت میلیون تومان است.