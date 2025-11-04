با هدف مدیریت بهینه مصرف سوخت
نصب بیش از ۱۷۰ جی پی اس بر روی تراکتورهای شهرستان داورزن
با هدف مدیریت بهینه مصرف سوخت، بیش از ۱۷۰ جی پی اس بر روی تراکتورهای شهرستان داورزن نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داورزن با بیان اینکه کشاورزان نگران کاهش سهمیه سوخت و یا قطع آن نباشند، افزود: این اقدام براساس مصوبه ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و تفاهمنامه بین استانداری، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اجرا شد.
سعید خسروجردی گفت: ما مکلف به اجرای این مصوبه هستیم و بر اساس برآوردها نصب چی پی اس به نفع کشاورزان است و در این طرح براساس عملکرد و پیمایش تراکتور، سوخت موردنیاز تخصیص داده میشود.
وی تأکید کرد: سوخت اعلامی مختص بخش کشاورزی است تا با توزیع عادلانه آن تراکتورداران بتوانند سهمیه را فقط در بخش کشاورزی مصرف کنند.
این مسئول افزود: مبنا در تخصیص سوخت، میزان کارکرد واقعی و پیمایش تراکتور است و به هر میزانی که سوخت مصرف شود، به کشاورز تخصیص داده میشود.
خسروجردی با اشاره به وجود ۴۰۵ دستگاه تراکتور کشاورزی در شهرستان داورزن، یادآور شد: هزینه نصب جی پی اس بر روی هر تراکتور هفت میلیون تومان است.