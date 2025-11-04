پخش زنده
برداشت محصول لوبیا در شهرستان اقلید به روزهای پایانی خود رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: امسال بیش از ۱۸ هزار هکتار از زمینهای این شهرستان زیر کشت لوبیا رفته است و پیش بینی میشود بیش از ۷۲ هزار تُن محصول تولید شود.
صالحی با بیان اینکه حدود ۱۸ درصد لوبیای کشور را اقلید تامین میکند افزود: محصول برداشت شده علاوه بر تامین نیاز بازارهای داخل، به استانهای دیگر نیز ارسال میشود.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.