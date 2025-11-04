برگزاری دوازدهمین جشنواره مالک اشتر سپاه شهرستان کهگیلویه
دوازدهمین جشنواره مالک اشتر سپاه کهگیلویه با شعار ملی اقتدار ایران اسلامی در دهدشت با تجلیل از ۳۵ نفر از پاسداران و بسیجیان موفق پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
دبیر دوازدهمین جشنواره مالک اشتر ناحیه سپاه کهگیلویه در این جشنواره گفت: دوازدهمین جشنواره مالک اشتر ناحیهای با شعار ملی اقتدار ایران اسلامی برگزار شد و مثل سالهای گذشته در این جشنواره یک بسته اهدافی ۵ گانهای شامل توسعه فرهنگ شایسته سالاری، رفع نواقص و معایب مربوط به سازمان و مأموریتهای سازمان، معرفی و تجلیل از الگوهای برتر سپاه و بسیج، بسترسازی برای بروز خلاقیتها و ابتکارات در مجموعه بسیج را دنبال میکنیم.
سرهنگ پاسدار امیر جهانتاب با اشاره به مهمترین هدف برگزاری جشنواره مالک اشتر، گفت: مهمترین هدف برگزاری این جشنواره مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، موضوع تکریم نیروی انسانی شایسته است و این وظیفه همه فرماندهان است که نسبت به این مقوله نهایت تلاش و اهتمام لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به برگزیدگان و نفرات برتر جشنواره دوازدهم، تصریح کرد: در این جشنواره قرار است ۳۵ نفر از بسیجیان و پاسداران موفق ردههای مختلف مورد تجلیل قرار بگیرند.
امام جمعه دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه در این جشنواره با اشاره به الگوی بیبدیل بسیجیان، اظهار کرد: صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) الگوی بیبدیل بسیجی است و استکبارستیزی و برائت از دشمنان اسلام نمونه جهاد تبیینی بوده که حضرت فاطمه(س) اجرا میکرد.
حجتالاسلام وحدانیفر با اشاره به اهمیت جشنواره مالک اشتر خاطرنشان کرد: جشنواره مالک اشتر فرصت بسیار ارزشمندی است تا از نیروهای خادم، ارزشمند و نیروهایی که کار را بلد هستند تجلیل کرده و الگوها معرفی شوند. اگر الگوها را تجلیل کردیم به کارخود ارزش دادیم و جشنواره مالک اشتر این کار را انجام میدهد.