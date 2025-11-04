عمل تعویض مفصل زانو رایگان انجام می شود
مدیر درمان تامین اجتماعی البرز از ارتقای خدمات درمانی خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون، نزدیک به ۹۰۰ عمل تعویض مفصل زانو به صورت رایگان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، طاهرخانی با اشاره به ارتقای خدمات درمانی گفت: از سال گذشته تاکنون، نزدیک به ۹۰۰ عمل تعویض مفصل زانو به صورت کاملاً رایگان انجام شده است که هزینه هر عمل در مراکز خصوصی میتواند تا ۲۰۰ میلیون تومان برسد، اما این خدمات بدون هیچ هزینهای و رایگان ارائه می شود.
وی در جلسه ای با دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج بر اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک در مراکز درمانی تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: بیش از ۱.۷ میلیون نفر زیرپوشش هستند که بیشتر جمعیت استان از بیمهشدگان تامین اجتماعی هستند و بسیاری از خانوادههای کارگری از سایر استانها در البرز ساکن شدهاند. هدف ما این است که با اجرای کامل نظام ارجاع، خدمات درمانی را به صورت رایگان و بدون هزینههای سنگین برای بیمهشدگان فراهم کنیم.
وی توضیح داد : در نظام ارجاع، مراجعهکننده اولیه به درمانگاه عمومی ارجاع میشود و در صورت نیاز به متخصص، سیستم الکترونیک به طور خودکار نزدیکترین مرکز مجهز (در سطح شهرستان، استان یا حتی تهران) را مشخص کرده و نوبتدهی آنلاین انجام میدهد. به عنوان مثال، اگر بیمهشدهای در نظرآباد به متخصص قلب نیاز داشته باشد، سیستم مراکز موجود در هشتگرد، کرج یا بیمارستانهای تهران مانند لقمان را بررسی و زمان دقیق مراجعه را اعلام میکند.
طاهرخانی افزود: این طرح برای پیگیری کامل مسیر درمانی تا انتها طراحی شده تا بیمهشدگان مجبور به پرداخت هزینههای سنگین برای عملهای جراحی یا بستری نشوند.
وی بر اهمیت فرهنگسازی و اطلاعرسانی حقوق بیمهشدگان تاکید کرد و گفت: بسیاری از بیمهشدگان از امکانات رایگان بیاطلاع هستند و به دلیل ناآگاهی، متحمل هزینههای زیادی میشوند. درخواست ما از کانونها و تشکلهای کارگری، انعکاس مطالبات قانونی جامعه کارگری و اطلاعرسانی گسترده است تا بتوانیم دوسویه عمل کنیم و مشکلات را اولویتبندی کنیم.