جشنواره ملی بازیهای بومیمحلی به همت مراکز سیار شهری و روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری، با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس، احیای سنتها، تقویت نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ بومی اقوام ایرانی است.
فروهر معدنی افزود: این برنامهها نقش مؤثری در تقویت هویت ایرانی در میان کودکان و نوجوانان دارد و فرصتی برای آشنایی نسل جدید با بازیها و آیینهای کهن سرزمینشان است.
جشنواره بازیهای بومیمحلی از بیستم مهر ۱۴۰۴ با شعار «بازی بومی، هویت ملی» در مناطق تحت پوشش مراکز سیار شهری و روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور آغاز شده است.
معدنی اعلام کرد: در حال حاضر، در ۳۰ استان کشور دبیرخانههای استانی جشنواره تشکیل شده و این رویداد فرهنگی از سوی ۱۳۵ مرکز سیار شهری و روستایی در بیش از ۱هزار و ۹۱۳ منطقه روستایی و حاشیهای شهرها در حال اجراست.
مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری در تشریح روند برگزاری این جشنواره گفت: بازیهای منتخب هر استان به بخش منطقهای راه مییابند و مراسم پایانی در پنج منطقه کشور، در قالب اردو و با حضور برگزیدگان برگزار خواهد شد.
وی افزود: استانهای میزبان هر منطقه به زودی اعلام میشوند.
معدنی در پایان ابراز امیدواری کرد که نهادهای مرتبط همچون وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی در اجرای هرچه بهتر این جشنواره با استانها همکاری کنند.