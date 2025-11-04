پخش زنده
در بازدید استانداران آذربایجان غربی از پژوهشگاه فضایی ایران بر بهرهگیری از فناوریهای فضاپایه در مدیریت اجرایی استان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استانداران آذربایجان غربی با هدف بهرهگیری از فناوریهای فضاپایه در مدیریت اجرایی استان از پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد و از نزدیک با تازهترین دستاوردها و زیرساختهای تخصصی کشور در حوزه فناوری فضایی آشنا شد.
هدف اصلی این برنامه، توسعه همکاری میان دستگاههای اجرایی و پژوهشگاه فضایی ایران و استفاده از ظرفیت دادهها و خدمات فضاپایه برای ارتقای حکمرانی استانی، مدیریت بحران، توسعه کشاورزی هوشمند و حفاظت از محیطزیست عنوان شد.
تأکید رئیس پژوهشگاه بر گذار از «پرتاب صرف» به «ارائه خدمات فضایی»
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه را اصلیترین نهاد تخصصی کشور در توسعه فناوریهای فضایی معرفی کرد و گفت: پژوهشگاه امروز با تکیه بر توان متخصصان داخلی و همکاری جدی با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، در مسیر ایجاد زیرساختهای پایدار فضایی و ارائه خدمات کاربردی به مردم گام برمیدارد.
وحید یزدانیان با اشاره به تغییر رویکرد اساسی کشور در عرصه فضایی افزود: امروز دیگر هدف صرفاً پرتاب نیست؛ هدف ما ارائه خدمات اثرگذار در حوزههایی مانند کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی، پایش محیطزیست و مدیریت بحران است.
وی همچنین به موفقیتهای اخیر پژوهشگاه از جمله پرتاب ماهواره مخابراتی ناهید-۲ و آغاز طراحی ناهید-۳ و پارس-۳ اشاره کرد و توسعه بلوک انتقال مداری را یکی از محورهای راهبردی در مسیر دستیابی به مدارهای بالاتر و منظومهسازی عنوان کرد.
نقش فناوری فضایی در احیای دریاچه ارومیه حیاتی است
استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست بر ضرورت استفاده از دادههای فضایی برای حل مسائل پیچیده استان بهویژه بحران دریاچه ارومیه تأکید کرد
رحمانی با اشاره به اینکه راهحلهای امروز باید مبتنی بر فناوری و تحلیل دقیق دادهها باشد، افزود: استان آماده همکاری گسترده با پژوهشگاه است و انتظار داریم این مرکز نقش فعالتری در پایش منابع آب، مقابله با برداشتهای غیرمجاز و مدیریت علمی احیای دریاچه ایفا کند.
وی اعلام کرد: کارگروه ویژهای با محوریت دانشگاهها و دستگاههای تخصصی برای مدیریت آب استان تشکیل شده و بهرهمندی از دادههای فضایی میتواند این روند را متحول کند.
رحمانی همچنین بر اهمیت سادهسازی خدمات فضایی برای بهرهبرداران محلی و کشاورزان تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل نشستهای تخصصی مشترک را برای آغاز پروژههای دقیق پایشی مطرح کرد.
تقویت و گسترش همکاریهای فضایی با استانها
در حاشیه این رویداد، تفاهمنامه همکاری با یک شرکت خصوصی فعال در حوزه خدمات فضاپایه امضا شد تا نقش بخش خصوصی در گسترش خدمات عملیاتی فضایی تقویت شود.
همچنین، هیأت بازدیدکننده از نمایشگاه دستاوردهای فضایی و مرکز تجمیع، یکپارچه سازی و آزمون پژوهشگاه بازدید کرد و با توانمندیهای فنی و صنعتی کشور در این حوزه آشنا شد.
این بازدید در راستای توسعه بیشتر همکاریهای عملیاتی در حوزههای مهمی همچون مدیریت منابع آب و احیای دریاچه ارومیه، پایش چاههای غیرمجاز و فرونشست زمین، کشاورزی هوشمند و مدیریت بحران انجام شد.
پژوهشگاه فضایی ایران نیز آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی علمی، فناوری و اجرایی از برنامههای استانی و اجرای پروژههای مشترک اعلام کرد.