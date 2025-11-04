پخش زنده
دومین قطار گردشگری مثلث طلایی با هدف توسعه گردشگری ریلی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی یزد، اصفهان و شیراز، شامگاه چهاردهم آبانماه از تهران به مقصد یزد حرکت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید رضا سادات حسینی از حرکت دومین قطار گردشگری «مثلث طلایی» در مسیر تهران–یزد–شیراز–اصفهان خبر داد و گفت: این قطار با ظرفیت و تجهیزات نوین، ساعت ۲۳:۵۵ روز دوشنبه ۱۴ آبانماه از ایستگاه تهران به راه میافتد.
مدیرکل راه آهن یزد افزود: این قطار شامل سه سالن چهار نفره از نوع «غزال نوین» و متعلق به شرکت ریلسیر کوثر است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، ساعت ۰۸:۱۵ صبح روز سهشنبه ۱۵ آبانماه در ایستگاه یزد توقف خواهد داشت.
وی با اشاره به جزئیات سفر اظهار داشت: گردشگران پس از ورود به یزد، یک روز کامل را به بازدید از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و جهانی این شهر اختصاص خواهند داد و سپس ساعت ۲۲:۴۰ همان روز، مسیر خود را به سمت شیراز برای ادامه سفر در مسیر مثلث طلایی گردشگری ادامه میدهند.
سادات حسینی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای گردشگری ریلی تصریح کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد تجربهای متفاوت برای مسافران داخلی و خارجی است. امید داریم با استقبال گردشگران، شاهد تداوم و گسترش اینگونه سفرهای ریلی در مسیرهای دیگر کشور نیز باشیم.