به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با هدف تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به منابع آموزشی و رفع نیاز به تهیه تک‌جلدی کتاب‌های درسی، امکان ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی و تحویل توسط پست، از روز یک‌شنبه یازدهم آبان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال شده است.

دانش‌آموزان، اولیا و معلمان می‌توانند با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیکِ وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir به ثبت سفارش کتاب‌های مورد نیاز خود و دریافت از شرکت ملی پست اقدام کنند.