

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم استقلال تهران و سنگ‌آهن بافق امروز در دیداری معوقه از هفته دوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور به مصاف هم رفتند که در پایان یک دیدار جذاب این بافق بود که نتیجه این دیدار را به سود خود رقم زد و صدرنشین شد.

در این بازی که حضور تماشاگران پرشور بر جذابیت آن افزوده بود، سنگ‌آهن بافق در نیمه نخست با برتری ۷ -۱۱ به رختکن رفت و در نیمه دوم به روند خوب خود ادامه داد تا اختلاف گل بیش از نیمه نخست شود. در نهایت بافقی‌ها با نتیجه ۱۷ -۲۹ به پیروزی رسیدند تا ۲ امتیاز این بازی حساس را با خود به یزد ببرند و علاوه بر این با اختلاف گل بهتر نسبت به سپاهان، به رده نخست جدول رده‌بندی صعود کنند.

سنگ‌آهن بافق با این پیروزی ۶ امتیازی و با اختلاف گل مثبت ۴۶ صدرنشین شد، سپاهان با همین امتیاز و اختلاف گل مثبت ۳۵ در رده دوم جدول قرار گرفت و نفت و گاز گچساران و استقلال تهران نیز با ۴ امتیاز در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

زاگرس جنوبی و نامی‌نو اصفهان با ۲ امتیاز و آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره بدون امتیاز در رده‌های بعدی جای دارند.