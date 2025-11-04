به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: این دو طرح شامل ساخت استخر و سالن کشتی اداره ورزش و جوانان این شهرستان از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.

مهدی ناصری افزود: هم اینک طرح استخر فریمان ۳۰ درصد پیشرفت دارد و سالن کشتی با ۷۵ درصد پیشرفت معطل تامین اعتبار برای تکمیل رختکن و تاسیسات بهداشتی است.

او اظهار کرد: شهرستان فریمان دارای دو استخر (شهرداری و آموزش و پرورش)، ۱۰ سالن چند منظوره ورزشی و هشت سالن تخصصی ورزشی برای جودو، کشتی، کاراته و دیگر رشته‌ها است که توسط اداره ورزش و جوانان، بسیج، آموزش و پرورش، شهرداری و دیگر نهاد‌ها اداره می‌شود.

این مسئول ادامه داد: تنها زمین چمن فوتبال فریمان متعلق به آموزش و پرورش بوده و ۹ زمین چمن مصنوعی نیز در شهر‌ها و روستا‌های این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

ناصری گفت: با احتساب همه زیرساخت‌های ورزشی دولتی و خصوصی، سرانه ورزش شهرستان فریمان اکنون به ازای هر نفر، ۴۰ سانتی متر مربع است.

شهرستان فریمان با جمعیت ۱۰۵ هزار نفر، چهار شهر و ۱۲۰ روستا در ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.