پس از ۱۶ سال
۲ طرح ورزشی در فریمان، معطل تامین اعتبار
دو طرح ورزشی در فریمان، پس از ۱۶ سال، معطل دریافت اعتبار است.
مهدی ناصری افزود: هم اینک طرح استخر فریمان ۳۰ درصد پیشرفت دارد و سالن کشتی با ۷۵ درصد پیشرفت معطل تامین اعتبار برای تکمیل رختکن و تاسیسات بهداشتی است.
او اظهار کرد: شهرستان فریمان دارای دو استخر (شهرداری و آموزش و پرورش)، ۱۰ سالن چند منظوره ورزشی و هشت سالن تخصصی ورزشی برای جودو، کشتی، کاراته و دیگر رشتهها است که توسط اداره ورزش و جوانان، بسیج، آموزش و پرورش، شهرداری و دیگر نهادها اداره میشود.
این مسئول ادامه داد: تنها زمین چمن فوتبال فریمان متعلق به آموزش و پرورش بوده و ۹ زمین چمن مصنوعی نیز در شهرها و روستاهای این شهرستان به بهره برداری رسیده است.
ناصری گفت: با احتساب همه زیرساختهای ورزشی دولتی و خصوصی، سرانه ورزش شهرستان فریمان اکنون به ازای هر نفر، ۴۰ سانتی متر مربع است.
شهرستان فریمان با جمعیت ۱۰۵ هزار نفر، چهار شهر و ۱۲۰ روستا در ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.