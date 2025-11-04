پخش زنده
خودروی لندکروز به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان نی ریز توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان نیریز گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالاوارز، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک سواری تویوتا لندکروز مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ عظیماله کرمی افزود: در بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد پلاک خودرو جعلی و دست نویس است و شماره موتور و شماره شاسی خودرو با مدرک ارائه شده مطابقت ندارد.
فرمانده انتظامی نیریز ارزش خودرو کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۵۰ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: در این خصوص راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.