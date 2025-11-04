پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از طراحی یک «اتوبان مسطح» برای حمایت دقیقتر و هدفمند از صنایع خلاق و فرهنگی کشور خبر داد.
سیدمهدی شریفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از مهمترین شاخصهای حمایتی ستاد از صنایع خلاق، تجاری سازی محصولات است و پس از حضور موفق در بازار و نمایشگاههای جهانی و صادرات، حمایت از شرکتها و خانههای خلاق مستحکمتر شد.
وی افزود: در شش ماه گذشته یک اتوبان مسطحی را طراحی کردیم تا حمایت از صنایع خلاق دقیقتر و نقطهزن باشد و تابع رفتارهای سلیقهای و نامهنگاریها قرار نگیرد، بلکه بر اساس منطق و شاخصها پیش برود و اثربخشی پیام در تولیدات محصولات فرهنگی را افزایش دهد.
دبیر ستاد فناوریهای نرم در پاسخ به چالش ارتباط میان دانشگاه و بازار بر لزوم استفاده از «دانش عملی» برای ارتقای بازار تاکید کرد و گفت: دانشگاه باید به کمک بازار بیاید و گرفتاریهای صنعت را درک کند. در مقابل، صنعت نیز باید ابزارهای عملی خود را در اختیار دانشگاه قرار دهد.
همچنین وی از توافق با دانشگاههای معتبر برای راهاندازی رشته کارشناسی پویانمایی (انیمیشن) خبر داد.
شریفی، نقش ستاد را در حوزه صادرات، رفع موانع و تسهیل فرآیندها دانست و به موفقیت پویانمایی «پسر دلفینی» در بازارهای جهانی به عنوان نمونهای از این تلاشها اشاره کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: ستاد با همکاری دستگاههایی مانند وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حال حل گسلهای موجود در مسیر صادرات محصولات فرهنگی است.
وی بزرگترین مانع پیش روی صنایع فرهنگی را «باور نداشتن به فناوریهای نرم» عنوان کرد و گفت: رابطه مستحکمی بین قدرت نرم و فناوریهای نرم وجود دارد.
شریفی افزود: فناوریهای نرم میتوانند سدها را بشکنند و ما را به قدرت نرم برسانند. تکیه صرف بر فناوریهای سخت، ما را از قدرت هوشمند دور میکند.
دبیر ستاد فناوریهای نرم در خصوص سواد بازیهای رایانهای در خانوادهها، بر لزوم ایجاد یک «منظومه اقناعی» به جای تحکم و دستور تاکید کرد.
وی گفت: باید با ارائه اطلاعات دقیق، نوجوانان و جوانان را قانع کنیم تا خودشان تشخیص دهند یک بازی برایشان مفید است یا مضر. سواد واقعی، شایستگیهای فردی است که قدرت تشخیص سره از ناسره را داشته باشد و با اطلاعات موجود اقناع شود.
این مقام مسئول افزود: ستاد توسعه فناوریهای نرم دو برنامه کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است؛ «جایزه ملی نوآوری اجتماعی» و رویداد «مانوین ۲» که با هدف تقویت نوآوری و حل مسائل کشور در آینده نزدیک برگزار خواهند شد.
دبیر ستاد فناوریهای نرم با بیان اینکه جایزه ملی نوآوری اجتماعی در اردیبهشت سال آینده برگزار میشود، گفت: هدف اصلی این جایزه، شناسایی و تقدیر از برگزیدگانی است که با ارائه نوآوریهای جدید، به حل مسائل و مشکلات کشور کمک میکنند. دبیرخانه این جایزه تاکنون حدود ۳۵۰ طرح را دریافت کرده و فرآیند ارزیابی و برگزاری نهایی در اردیبهشت ماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: رویداد «مانوین ۲» دیگر برنامه ستاد است که در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.