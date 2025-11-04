پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راههای کشور گفت: در مهر امسال ، بیش از یکمیلیون و ۹۷۵ هزار نفر با سامانه جامع اطلاعرسانی ۱۴۱ تماس گرفتهاند که این آمار از کاهش هفت درصدی تماسها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد پورتیموری اظهار کرد: از مجموع تماسهای برقرار شده، بیشترین سهم تماسها متعلق به استانهای مازندران با ۳۷ درصد، تهران ۳۱ درصد و البرز هشت درصد بوده است.
️وی بیان کرد: از مجموع پاسخگویی به ۱۰۵ هزار و ۹۵۶ تماس هموطنان توسط بخش پاسخگویی ستادی و استانی سامانه ۱۴۱، در بخش ستادی به ۴۸ هزار و ۲۳۷ تماس (معادل ۴۶ درصد) و بخش استانی این سامانه به ۵۷ هزار و ۷۱۹ تماس (معادل ۵۴ درصد) پاسخ داده شده است.