اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد و خانه‌های محیط‌زیست در چهارمحال و بختیاری با تبدیل ایده‌های بزرگ از مرحله‌ی ذهنی به عمل آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: کارگاه آموزشی «اصول پروپوزال‌نویسی در حفاظت محیط‌زیست» از سلسله کارگاه‌های توانمندسازی تشکل‌ها و خانه‌های محیط‌زیست در شهرکرد برگزار شد.

کریمی افزود: تشکل‌ها و خانه‌های محیط‌زیست بازوان اجرایی و فکری سازمان هستند و نقش مهمی در تحقق اهداف حفاظتی دارند.

به گفته وی توانمندسازی اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد و خانه‌های محیط‌زیست استان از اهداف این کارگاه بود.