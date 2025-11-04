پخش زنده
تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مقابل مغرب به تساوی رضایت داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار امروز (سهشنبه ۱۳ آبان) در سالن سبز مجموعه المپیک ریاض برگزار شد و در پایان دو تیم به تساوی ۲ – ۲ رسیدند.
گلهای تیم کشورمان را مهدی کریمی به ثمر رساند و بلال البقالی و سفیان الشعراوی برای مغرب گلزنی کردند.
تیم ایران این مسابقه را با ترکیب باقر محمدی، محمدحسین درخشانی، حسین طیبی، سالار آقاپور و مهدی کریمی آغاز کرد.
تیم ایران پنج شنبه ۱۵ آبان از ساعت ۱۴ به مصاف تیم افغانستان میرود.
در جدول گروه دو تیم افغانستان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای ایران و مغرب با یک امتیاز دوم مشترک هستند و تیم تاجیکستان بدون امتیاز چهارم است.