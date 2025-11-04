مسیرهای ترافیکی در خیابانهای حافظ و نفت شیراز تغییر کرد
مسیرهای ترافیکی در خیابانهای حافظ و نفت شیراز تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز از اجرای طرح تغییر مسیر در خیابانهای حافظ و نفت این شه خبر داد و گفت: این تصمیم برای کاهش تراکم و روانسازی تردد در معابر شیراز است.
جواد دولتآبادی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، خیابان حافظ از تقاطع حافظیه تا میدان قرآن بهصورت یکطرفه در جهت جنوب به شمال و خیابان نفت از هفتتنان تا حافظ بهصورت یکطرفه در جهت شرق به غرب تغییر مسیر یافته است.
دولتآبادی از شهروندان خواست تا هنگام عبور از این محدودهها، به علائم و مسیرهای جدید توجه کامل داشته باشند.