مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، از واریز ۱۶ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال به حساب اعضای موسسه در مهر۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی صادقی گفت: سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ نیز پس از برگزاری مجامع شرکتها و مجمع سالیانه موسسه، به حساب این عزیزان و فرهنگیانی که در این سال مالی بازنشسته شدهاند واریز خواهد شد.
وی گفت: این مبلغ که بیشترین مبلغ واریزی به حساب اعضای موسسه در یکسال اخیر بوده است، پس از دریافت اطلاعات اعضا و تکمیل فرآیند محاسبه، به حساب بیش از ۲۴ هزار نفر از فرهنگیان عضو موسسه واریز شده است.
مدیرعامل موسسه افزود: واریزی اعضا همواره در سریعترین زمان ممکن انجام میشود و تلاش این است که هیچ فرهنگی بازنشستهای بیش از یک ماه برای دریافت سهم خود منتظر نماند. این تعهد، بخشی از سیاست موسسه برای افزایش رضایت اعضا و تقویت اعتماد فرهنگیان نسبت به عملکرد صندوق است.
صادقی همچنین یادآور شد: اعضای مشمول میتوانند از طریق حسابهای خود در بانکهای سرمایه و ملی، از واریز مبلغ اطلاع یابند و در صورت نیاز، وضعیت عضویت و سوابق مالی خود را از طریق سامانههای الکترونیکی موسسه یا نمایندگیهای استانی پیگیری کنند.
صادقی با اشاره به سودآوری تلفیقی بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی موسسه در سال مالی ۱۴۰۳ و همچنین تحقق بودجه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، گفت: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد سرمایهگذاری خوب برای فرهنگیان است.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد: صندوق متعلق به خود فرهنگیان است و همه خدمات و منافع آن صرفاً برای اعضا ارائه میشود. از فرهنگیان عزیز دعوت میشود برای استفاده از خدمات مالی، رفاهی و سرمایهگذاری این مجموعه، نسبت به عضویت در صندوق اقدام کنند تا از مزایای ویژه آن بهرهمند شوند.